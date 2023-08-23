«أساندا لوادا»: الشباب يمثلون الحاضر والمستقبل ويجب تفعيل دورهم

قالت أساندا لوادا رئيس مجلس أمناء وكالة تطوير الشباب في جنوب أفريقيا، إن الشباب يشكلون نسبة كبيرة ومؤثرة من سكان دول مجموعة بريكس، ولهؤلاء الشباب آرائهم المهمة جدا في تشكيل المجتمع الدولي مرة أخرى خصوصا بعد الأزمات العالمية التي يمر بها العالم من جائحة فيروس كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية.

وأضافت رئيس مجلس أمناء وكالة تطوير الشباب في جنوب أفريقيا خلال كلمة ألقتها بقمة بريكس، أن شباب من دول المجموعة اجتمعوا للمرة الأولى بعد أزمة فيروس كورونا، وتم التحدث عن الشراكة من أجل نمو متاح ومشترك وإدماج الدول الأخرى ولمستقبل متعدد الأقطاب لدول البريكس والدول الصديقة.

وأكدت رئيس مجلس أمناء وكالة تطوير الشباب في جنوب أفريقيا، أن الشباب يمثلون الحاضر والمستقبل ويجب تفعيل دورهم من خلال ألا يتم حصر دورهم في قمة سنوية فقط.