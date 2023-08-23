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الرئيس الروسي أمام «بريكس»: انقلاب غير دستوري وقع في أوكرانيا

كتب:

نرمين عفيفي
01:32 م | الأربعاء 23 أغسطس 2023
الرئيس الروسي

الرئيس الروسي

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن مجموعة البريكس كيان له مصداقية على الساحة الدولية ولدينا نفوذ بالقضايا الدولية، ونتوجه نحو المستقبل، ونعمل للنهوض بالمساواة والإنصاف واحترام كل شخص واختياره بمساره تجاه التنمية، وهناك بعض البلدان التي تشير لهيمنتها وسيطرتها وتطمح للحفاظ على الهيمنة بالعالم.

وأضاف خلال كلمته بقمة البريكس أن هذه الهيمنة تسببت بالأزمة في أوكرانيا، بمساعدة البلدان الغربية وهناك انقلاب غير دستوري وقع في أوكرانيا ومن لم يتفق مع هذا الانقلاب واجه حرب، وروسيا قررت تقديم الدعم للأشخاص الذين يدافعون عن ثقافتهم ومستقبلهم ولغتهم، مضيفا: «أعمالنا في أوكرانيا لها هدف واحد وهي الحد من الحرب التي شنها الغرب ضد الشعب هناك».

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بقلم نرمين عفيفي