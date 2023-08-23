«بوتين» يعلن تنظيم دورة ألعاب بريكس في 2024: تضم شباب التجمع

قال الرئيس الروسي فلادمير بوتين، إن الأمر الهام لتجمع بريكس الآن إنشاء وتحديد سبل جديدة للنقل، بالإضافة إلى إنشاء لجنة دائمة للنقل للبريكس وأن يكون هناك مشروعا بين الشمال والجنوب بصفة عامة، مؤكدًا أن روسيا ستعمل على هذا خلال رئاستها لقمة 2024.

وأضاف الرئيس الروسي، خلال كلمته بقمة بريكس، أن بلاده على استعداد لتطبيق مختلف الاتفاقيات فيما بينها المجال النووي، كما ندعم اقتراح تنظيم اجتماع وزاري بما يخص مسائل المرأة، موضحا أن روسيا ستترأس بريكس في أكتوبر 2024 وستستمر بدورها بالمساهمة في مجال التبادل بين الشباب والرياضة، إذ سيكون هناك دورة ألعاب بريكس تضم فرق دول المجموعة، وستقام بمدينة كازان.

وأكد بوتين أنه سيتم التشديد على مكافحة الإرهاب والأفكار الإرهابية وغسيل الأموال والنهوض باستخدام العملات المحلية، ونأمل بتعزيز التعاون بنظام الصحة والنهوض بالبشرية، فنحن بحاجة للتبادل الثقافي.