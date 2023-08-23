فيلم «5 جولات» يقترب من نصف مليون جنيه بشباك التذاكر

لا يزال فيلم «5 جولات» ينافس بدور العرض حاليا، إذ أنه جرى طرحه منذ أسبوع كامل، وحقق أمس 47 ألف جنيه فقط.

إيرادات فيلم «5 جولات»

وقال الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن»، إن فيلم 5 جولات حقق إجمالي إيرادات بدور العرض منذ بداية عرضه ما يقرب من 492 ألف جنيه، إذ أنه يقترب من نصف مليون جنيه خلال أسبوع واحد فقط من عرضه.

أحداث فيلم 5 جولات لـ ماجد المصري

تدور أحداث الفيلم في إطار الأكشن حول شاب يهوى رياضة فنون القتال المختلطة، ويخوض رحلة طويلة مليئة بالتحديات والمباريات ليثبت موهبته للجميع، وتتناول الأحداث حياة مغنيين الراب.

أبطال فيلم 5 جولات

فيلم 5 جولات يشارك فيه عدد كبير من الفنانين، بينهم آدم الشرقاوي، ونور خالد النبوي، وداليا شوقي، وماجد المصري، ومصطفى درويش، وعايدة الأيوبي، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف محمد عبدالمعطي، ويحيى علام، وإخراج مازن أشرف.