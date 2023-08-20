فيلم 5 جولات يحقق 54 ألف جنيه إيرادات خلال 24 ساعة

حصد فيلم 5 جولات، نحو 54 ألف جنيه إيرادات في دور العرض أمس، حسب ما أكد الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن».

أحداث فيلم 5 جولات

وتدور أحداث فيلم 5 جولات في إطار أكشن، حول شاب يهوى رياضة فنون القتال المختلطة، ويخوض رحلة طويلة مليئة بالتحديات والمباريات ليثبت موهبته للجميع، وتتناول الأحداث حياة مغنيين الراب.

أبطال فيلم 5 جولات

فيلم 5 جولات يشارك فيه عدد كبير من الفنانين، بينهم آدم الشرقاوي، ونور خالد النبوي، وداليا شوقي، وماجد المصري، ومصطفى درويش، وعايدة الأيوبي، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف محمد عبدالمعطي، ويحيى علام، وإخراج مازن أشرف.

الافلام المنافسة بدور العرض

وينضم فيلم 5 جولات إلى موسم أفلام الصيف، الذي يضم عددا آخر من الأفلام، بينها فيلم بيت الروبي لكريم عبدالعزيز، ومرعي البريمو للفنان محمد هنيدي، وع الزيرو لمحمد رمضان، ومستر إكس لأحمد فهمي، وتاج للفنان تامر حسني.