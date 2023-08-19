78 ألف جنيه إيرادات فيلم «5 جولات» خلال يوم في دور العرض.. مركز سابع

انضم عدد من الأفلام الى دور العرض السينمائية، خلال الأيام الماضية، لتخوض منافسة موسم الصيف، ومنها فيلم «5 جولات» الذي طُرح يوم الأربعاء الماضي.

ورغم انضمام فيلم 5 جولات إلى دور العرض السينمائية منذ أيام إلا أنه يعاني من ضعف الإيرادات، حيث كشف الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن»، أن الفيلم حقق أمس الجمعة إيرادات بلغت 78.214 ألف جنيه، محتلا بذلك المركز السابع في قائمة إيرادات الأفلام.

أبطال فيلم 5 جولات

وفيلم 5 جولات يشارك فيه عدد من الفنانين، من بينهم ماجد المصري، وآدم الشرقاوي، ونور خالد النبوي، وداليا شوقي، وعايدة الأيوبي، وأرسينك، ومصطفى درويش، وعدد آخر من الفناني، والعمل من تأليف محمد عبد المعطي، وإخراج مازن أشرف.

وينافس الفيلم في الموسم الصيفي بجانب عدد آخر من الأفلام، منها «العميل صفر» لأكرم حسني، و«وش في وش» لمحمد ممدوح، و«ع الزيرو» لمحمد رمضان، و«مرعي البريمو» لمحمد هنيدي، وغيرها.