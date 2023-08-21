فيلم «5 جولات» لـ ماجد المصري يحقق 57 ألف جنيه في يوم

قال الموزع السينمائي محمود الدفراوي، إن فيلم 5 جولات حقق 57 ألف جنيه إيرادات في دور العرض أمس، إذ تدور أحداثه في إطار أكشن، حول شاب يهوى رياضة فنون القتال المختلطة، ويخوض رحلة طويلة مليئة بالتحديات والمباريات ليثبت موهبته للجميع، وتتناول الأحداث حياة مغنيين الراب.

أبطال فيلم 5 جولات

فيلم 5 جولات يشارك فيه عدد كبير من الفنانين، بينهم آدم الشرقاوي، ونور خالد النبوي، وداليا شوقي، وماجد المصري، ومصطفى درويش، وعايدة الأيوبي، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف محمد عبدالمعطي، ويحيى علام، وإخراج مازن أشرف.

ويعتبر الفيلم التجربة الأولي للمطربة عايدة الأيوبي التي تشارك بالتمثيل في عمل فني، بالإضافة إلى أنه أول تجربة إخراجية لـ مازن أشرف، الذي جمع عدد كبير من الأبطال.