رئيس وزراء الهند: نعمل على إحداث تغيير إيجابي في حياة مواطني دول بريكس

قال ناريندرا مودي، رئيس وزراء الهند، إن دول مجموعة بريكس حققت العديد من الإنجازات خلال الفترة الماضية، كما أن بنك التنمية الجديد يؤدي دورًا كبيرًا في تطوير الدول، وعمل على خلق شبكات أمان اقتصادي من خلال عدة مبادرات مختلفة، مثل مراكز تقديم اللقاحات، بالإضافة للاعتراف المشترك بالمنتجات الصيدلانية، وجار العمل على إحداث تغيير إيجابي بحياة المواطنين العاديين بدول مجموعة بريكس من خلال توزيع هذه المنتجات الطبية.

شبكة الأبحاث الطبية

وأضاف رئيس وزراء الهند، خلال كلمته بقمة بريكس، أنه بإمكاننا أن نؤثر بشكل إيجابي في حياة المواطنين العاديين بدول بريكس من خلال أعمال بريكس الشبابية ووكالة الشباب، وبالتالي نعمل على تعزيز العلاقات بين شعوب بلاد التجمع، مشيرًا إلى أن الهند قدمت مجموعة من الاقتراحات مثل شبكة الأبحاث الطبية والعلمية والحصول على قاعدة بيانات إلكترونية مشتركة.

واقترح «مودي»، التعاون بين دول بريكس في مجال الفضاء والأبحاث العلمية المتعلقة بهذا المجال، بالإضافة إلى التعاون في مجالات التعليم وتطوير المهارات والتكنولوجيا، ونشر اللقاحات من خلال بنية تحتية توفر الخدمات الطبية، وتكامل الدول لبعضها البعض لتحقيق النمو.