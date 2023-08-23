الكاتب ياسر الهواري: توافق نسبي في الحوار الوطني بزيادة أعضاء المجالس النيابية

قال الكاتب والسياسي ياسر الهواري، إن المشاركين بالحوار الوطني يحرصون على الخروج بتوصيات تعود بالنفع على المواطنين ومصر، وعلى الرغم من وجود اختلافات في وجهات النظر والآراء إلا أنها ليست بالشكل الذي كان يتوقعه الجميع، وهناك حالة حول الحاجة لوجود أرضية مشتركة عند الجميع، وبالتالي تولدت حالة من الهدوء خلال المناقشات والحوارات من دون أي انفعالات.

زيادة أعضاء المجالس النيابية

وأضاف خلال حواره المذاع عبر فضائية «إكسترا لايف»، أنه من المتوقع الخروج من الحوار الوطني بتوصية زيادة أعداد المجالس النيابية، إذ أن هناك توافق نسبي وتوجه لجلسات الحوار الوطني حول زيادة أعداد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وجاء ذلك لاعتبارات مختلفة لها علاقة بالزيادة السكانية والتوسع العمراني في المناطق الجديدة، فضلا عن كون الدوائر نفسها أصبحت كبيرة للغاية.

استكمال المناقشة حول النظام الانتخابي

ويرى، أنه لا يمكن حسم الموقف المتعلق بزيادة أعداد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ إلا بالتوافق أولا على نظام انتخابي، مشيرا إلى أنه لا يتعرض على مبدأ زيادة الأعداد كون التنوع مطلوب، موضحا أن هناك جلسة أخرى لاستكمال المناقشة حول النظام الانتخابي كونه حجر الأساس.