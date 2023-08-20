المستشار محمود فوزي: زيادة عدد أعضاء البرلمان أحد مخرجات الحوار الوطني

قال المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إن هناك ضرورة لزيادة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، مشيرًا إلى أن مصر من الدول التي تأخذ بنظام القيد التلقائي للناخب، وليس بالتسجيل، مشيرًا إلى أن قاعدة بيانات الناخبين أصبحت كبيرة ومتضخمة، ولكي يكون هناك تمثيل مناسب فمن المفترض أن يكون هناك نائبًا لكل كتلة معينة سكانية، فالمتوسط المثالي هو وجود نائب لكل 150 ألف مواطن.

فوزي: زيادة عدد مقاعد مجلس النواب أحد قضايا الحوار الوطني

وأضاف «فوزي»، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج «بالورقة والقلم»، المُذاع على شاشة قناة «ten»، مساء الأحد، أن زيادة عدد مقاعد مجلس النواب من القضايا التي طُرحت في الحوار الوطني، وحدث توافقًا مع المعارضة حول هذا الملف.

زيادة التمثيل والمشاركة السياسية

وأشار إلى أن زيادة أعضاء مجلسي النواب والشيخ، من شأنه أن يحل الكثير من الازمات، بخلاف أن زيادة التمثيل يدعم فكرة المشاركة في اصدار القوانين والرقابة على الحكومة وخلافه، ولفت إلى أن الحوار الوطني توصل لأكثر من 100 توصية متوافق عليها مع المعارضة، مشيرًا إلى أن صياغة هذه التوصيات يرضي جميع الأطراف بدون أي معارضة.