ضياء رشوان: جلسات الحوار الوطني شهدت تكافؤ فرص.. وكل جلسة جرى تفريغها في ملف كامل

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، إنّ جلسات الحوار الوطني استغرقت ساعات طويلة بمشاركة عشرات المتحدثين دون أن يتم مقاطعة أحد في شيء قاله، كما أن مدة الكلام متساوية تقريبا، وبالتالي فإن قواعد المساواة وتكافؤ الفرص موجودة.

جهد هائل من مجلس الأمناء والأمانة الفنية

وأضاف «رشوان»، خلال حواره مع الإعلامية ريهام السهلي، مقدمة برنامج «حديث الأخبار»، على قناة إكسترا نيوز: «كل مَن تحدثوا حضّروا للكلمات التي ألقوها مع أنفسهم وأحزابهم والقوى التي يمثلوها، ولكن يتم جمع هذه المشاركات، وتم بذل جهد هائل من مجلس الأمناء والأمانة الفنية».

كل جلسة جرى تفريغها في ملف كامل

وتابع المنسق العام للحوار الوطني، أن كل جلسة جرى تفريغها في ملف كامل، وتضمنت كل ما قيل والاتجاهات وعدد المتحدثين والقوى التي مثّلها المتحدثون، والاتجاهات العامة للجلسات، وكل ذلك استغرق مئات الساعات من العمل، ومجلس الأمناء استعرض كل ذلك، وقبلها اللجان المصغرة، وفي النهاية يتم الخروج بتوصيات لمجلس الأمناء يعكف عليها بالساعات الطويلة للخروج بتوصيات ومقترحات.