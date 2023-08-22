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ضياء رشوان: الحوار الوطني عملية جادة.. والجمهورية الجديدة مِلك الجميع

كتب:

محمد عزالدين
10:31 م | الثلاثاء 22 أغسطس 2023
ضياء رشوان

ضياء رشوان

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، إنّ الحوار الوطني عملية جادة وليس عملية شكلية، مشيرًا إلى أنّه لحظة إطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسي الدعوة للحوار لم يكن هناك في مصر أزمات اقتصادية أو غيرها.

الرئيس السيسي يبحث عن مستقبل مصر

وأضاف «رشوان»، خلال حواره مع الإعلامية ريهام السهلي، مقدمة برنامج «حديث الأخبار»، على قناة «إكسترا نيوز»: «لم يكن هناك اضطرار لإطلاق الدعوة إلى عقد الحوار الوطني، ولكن هذا الأمر كان اختيارا، لأن الرئيس السيسي يبحث عن مستقبل هذا البلد».

وتابع، أنه لحظة إطلاق الرئيس السيسي الدعوة إلى الحوار الوطني لم تكن هناك مشكلات ترقى إلى حد إطلاق مبادرة من هذا النوع، لافتًا إلى أن هذه الدعوة تشمل شركاء ثورة 30 يونيو الذين أسسوا الجمهورية الحالية (جمهورية ما بعد الظلام).

الثائرون في 30 يونيو ليسوا كتلة واحدة

وواصل: «من ثاروا في 30 يونيو ليسوا كتلة واحدة، الشعب ليس كتلة واحدة، والقوى السياسية والنقابية والحزبية ليست كتلة واحدة أيضا، غابوا عن بعض كثيرا، والرئيس السيسي أدرك هذا الأمر، وبالتالي فإن من بنوا الجمهورية في ثورة 30 يونيو لا بد أن يكونوا بناة مستقبل الجمهورية الجديدة، لأنها ملك للجميع وللشعب المصري».

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