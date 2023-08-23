«حماة الوطن» ينظم حفلا لتكريم الطلاب المتفوقين في المنوفية

نظمت أمانة محافظة المنوفية لحزب حماة الوطن، حفل تكريم خاص للطلاب المتوفقين في المحافظة، بحضور أولياء الأمور، ضمن دور الحزب في الاهتمام بدعم المتفوقين في مختلف المجالات بما فيها التعليم.

حفل تكريم الطلاب المتفوقين

جاء حفل حزب حماة الوطن لتكريم الطلاب المتفوقين بجميع المراحل التعليمية بالمنوفية، وسط حضور جماهيري كبير، إذ يأتي ذلك في إطار الدور المجتمعي لحزب حماة الوطن، وكذلك الاهتمام المستمر بتكريم المتفوقين تعليميًا بجميع محافظات الجمهورية.

ومن ناحية أخرى، نظم حزب حماة الوطن، الاثنين الماضي، الحفل السنوي لتكريم أوائل المرحلة الثانوية «العامة - الأزهرية - الفنية»، وذلك برئاسة الفريق جلال الهريدي، رئيس الحزب، وتحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

حفل أوائل الثانوية

وشارك في حفل تكريم أوائل الثانوية، الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وبحضور عدد من القيادات الحزبية، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، إذ بدأ الحفل بفعاليات الحفل بالسلام الجمهوري، ثم تلاوة آيات من الذكر الحكيم للقارئ الشيخ محمود الشحات أنور، عضو اللجنة الدينية بحزب حماة الوطن، كما جرى عرض فيلم عن التعليم في مصر وجهود تطويره بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.