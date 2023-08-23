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5 طرق سريعة وسهلة لإزالة المكياج بدون «Makeup Remover»

كتب:

آية أشرف
09:27 م | الأربعاء 23 أغسطس 2023
إزالة المكياج

إزالة المكياج

إزالة المكياج جزءًا أساسيًا من أي روتين للعناية بالبشرة، ولكن في بعض الأحيان نجد أنفسنا في عجلة من أمرنا، أو ربما لا نمتلك مزيل المكياج المُخصص، سواء كنت متأخرة عن العمل، أو ليس لديك مزيا قوي، فإليك بعض الطرق السريعة والفعالة لإزالة مكياجك عندما يكون الوقت ضروريًا.

5 طرق سريعة وسهلة لإزالة المكياج

ويرصد «الوطن» لك  5 طرق سريعة وسهلة لإزالة المكياج، بدون  Makeup Remover

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