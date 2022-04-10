ما حكم المكياج والعطر في رمضان.. هل يفسد الصيام؟، واحد ضمن تساؤلات عديدة تحرص الفتيات على البحث عن إجابة لها، وشهدت محركات البحث تداولًا كبيرًا لهذا السؤال، وهو ما تعرضه «الوطن» خلال هذا التقرير وتوضيح حكم العطر كذلك وهل يفسد المكياج والعطر الصيام في شهر رمضان، او من الممكن أن يؤثر على الثواب الكبير في شهر رمضان الفضيل.

حكم المكياج والعطر في رمضان

حرصت دار الإفتاء المصرية، على الإجابة على سؤال هام بالنسبة للفتيات وهو حكم المكياج والعطر في رمضان او تحديدًا في نهار رمضان.

في البداية حول حكم استخدام المكياج للمرأة في نهار رمضان، أجاب الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلاً: «استخدام مستحضرات التجميل (المكياج)، في نهار رمضان بصورة لافتة للنظر، وقد خرجت عن حد الزينة المباحة وهي خارج منزلها حرام».

وردًا على سؤال على هل المكياج يفسد الصيام؟ ، فقد أوضح أمين الفتوى، أن مستحضرت التجميل (المكياج) تفسد الصيام، أما إذا كان «مكياج» بسيط لا يكون ملفت للنظر فهو لا يفسد الصيام، موضحًا أنّ «المكياج» الخفيف غير الملفت مثل «الكحل، وترطيب الشفاه» لا يفطر ولا يفسد الصيام إلا إذا دخل شيء منه الى الجوف.

حكم العطر في رمضان

كما حرصت دار الإفتاء المصرية، الإجابة على سؤال حكم العطر في رمضان، وهو ما تستعرضه «الوطن» في سياق حكم «المكياج» والعطر في رمضان، هل يفسد الصيام؟

وقال الشيخ أحمد ممدوح، حول حكم العطر في نهار رمضان، إن التطيب يجوز شرعًا للصائم في نهار رمضان، ولا حرج عليه فى ذلك، لافتًا إلى أنه يجب مراعاة ألا يصل شيء من الطيب إلى جوفه حتى لا يفسد الصيام.