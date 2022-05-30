«مبادرة السند ونس» تفرح محاربات السرطان بوضع المكياج لهن مجانا

قالت ساندي سلامة، 26 عاما، مؤسسة مبادرة «السند ونس»، إن فكرة المبادرة جاءت بعد مشاهدة لمريضات السرطان والصلع الوراثي، ورصد معاناتهن التي عبرن عنها بأنهن يشعرن أنهن فقدن أنوثتهن وجمالهن بفقدهن شعرهن، لذلك استهدفت المبادرة عودة الثقة لمريضات السرطان والصلع الوراثي وعودة شعورهن بجمالهن، لافتة إلى مواجهتها بعض الصعوبات الخاصة ببعض الموروثات التي تتعلق برفض المجتمع وضع المكياج للسيدات الكبار في السن.

رفض بعض السيدات نتيجة بعض الموروثات الثقافية

وأضافت سلامة في حوار مع الإعلاميتين آية جمال الدين وأسماء يوسف في برنامج «8 الصبح» على قناة «dmc»، أن الهدف من المبادرة هو شعور محاربات السرطان بالسعادة، وأن المبادرة بدأت من خلال التواصل مع إدارة المستشفى للمشاركة في عملية التأهيل النفسي للمريضات، وأن الإدارة رحبت بالفكرة، وأعقب ذلك ترحيب شديد من بعض السيدات، في حين رفضت أخريات بسبب تقدمهن في العمر.

تستخدم المكياج لتوصيل رسالة ولا تستهدف الربح

وأكدت مؤسسة مبادرة «السند ونس» أن خبرتها بمجال المكياج منذ عام 2014 ساعدتها في تقديم نصائح مهمة لمحاربات السرطان رغم عدم تخصصها، مثل حل مشكلة سقوط شعر الحواجب لمحاربات السرطان وإظهار شعر للحواجب بصورة تظهر وكأنها طبيعية، وكيفية إخفاء بقع ومشكلات البشرة من حبوب وهالات سوداء، موضحة أنها تستخدم فن المكياج والألوان للتعبير عن حالة معينة مثل الصلع للتعبير عن مرضى الصلع أو السرطان، والبهاق والحروق والعنف ضد المرأة للتضامن مع هولاء المرضى ضد التنمر، لافتة إلى أنها تستهدف تحقيق الهدف رقم 17 من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وأنه بالإضافة لمحاربة الجوع والفقر ومشاكل المجتمعات ينبغي أن يكون المكان الذي نعيش به آمنا وبه سلام، وأن فن وضع المكياج بالنسبة لها رسالة ولا تستهدف منه الربح.