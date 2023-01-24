عفاف مصطفى عن كواليس تصوير «سره الباتع»: ممنوع المكياج.. والعقاب شديد

تواصل الفنانة عفاف مصطفى، تصوير مسلسلها الجديد «سره الباتع»، مع المخرج خالد يوسف، إذ يواصل المخرج تصوير مسلسله تمهيدًا للعرض في شهر رمضان المقبل، ويخوض به تجربته الأولى في الدراما التليفزيونية.

صورة جديدة من كواليس مسلسل «سره الباتع»

ونشرت عفاف مصطفى صورة جديدة لها من كواليس مسلسل «سره الباتع»، عبر حسابها الشخصي «فيس بوك»، وعلقت عليها قائلاً: «استأذنت المخرج خالد يوسف قبل نزول الصورة دي من مسلسل سره الباتع قبل عرضه.. أول لما قولت له أستاذ خالد هنزل صورة بعد إذنك قالي طلباتك كترت يا عفاف.. لازم استأذنه أصلها مش فوضي وإلا كان العقاب هيكون شديد ليا من الأستاذ ومن الإنتاج».

وأضافت: «على فكرة الصورة طبيعية لأن ممنوع منعا باتا المكياج واللي تحط مكياج تتعاقب وتغسل وشها في اللوكيشن قدام الكاست كله المكون من المئات وقدام الكاميرا، تاني حاجة أنا مش بنزل صور شغلي إلا لما أستأذن الأول».

عفاف مصطفى تتحدث عن عملها مع خالد يوسف

وتابعت حديثها: «بصراحة سعدت بشغلي مع العملاق المبدع خالد يوسف، وأسرة العمل الرائعة من أكبر منصب لأصغر واحد ربنا يديمها عليا نعمة الناس اللي بتحبني وتدعمني دون طلب مني.. الحمد لله دائما دائما».

معلومات عن مسلسل «سره الباتع»

يشار إلى أن العمل مستوحى من رواية «سره الباتع» للأديب يوسف إدريس، الذي يعد من أضخم الأعمال المقرر عرضها في شهر رمضان المقبل، وهي دراما عصریة تاريخية، أحداثها تدور بين زمنين، العصر الحاضر وعصر الحملة الفرنسية علي مصر في العام 1798، بمعالجة درامية وسيناريو وحوار وإخراج لخالد يوسف، والمسلسل من انتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة سينرجي.