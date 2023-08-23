إنجازات مبادرة «أنت الحياة» في الجيزة.. قوافل طبية ودفع مديونيات الغارمين

أعلنت المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، عبر صفحتها الرسمية على منصة التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن حصاد مبادرة «أنت الحياة» التي أطلقتها المبادرة الرئاسية في محافظة الجيزة، حيث قدمت عددا من الخدمات للأهالي الأكثر احتياجا هناك، وشملت الخدمات التي قدمتها المبادرة الرئاسية قطاعات خدمية متنوعة.

قوافل طبية ضمن «أنت الحياة»

وأوضحت «حياة كريمة»، أن إجمالي عدد المستفدين من المبادرة وصل إلى 21826 مواطنا، حيث تنوعت الخدمات التي قدمتها «أنت الحياة» في الجيزة، منها القوافل الطبية، والتي ضمت تخصصات طبية مختلفة، مثل الأسنان، والباطنة، والعظام، والجلدية، والأطفال، والنساء وتنظيم الأسرة، وذلك بالتعاون مع جامعة القاهرة وجامعة المنوفية ووزارة الصحة، فضلا عن توافر صيدالية لصرف الدواء بالمجان للأهالي ووصل إجمالي عدد المستفدين من الفعاليات الطبية إلى ما يزيد عن 3207 مستفيدين.

كما ضمت «انت الحياة» في الجيزة، قوافل «غرم مصر الخير»، وقدمت خدمات متنوعة، منها قوافل توعية من مخاطر مشكلة الغارمين، وكذلك استقبال طلبات المواطنين لدراسة حالتهم، فضلا عن عملها على التصالح ودفع مديونية الغارمين بالقافلة، وقد وصل إجمالي المستفدين من تلك المبادرة إلى ما يزيد عن 3292 مستفيدا.

ورش عمل توعوية

كما اهتمت مبادرة «انت الحياة» التابعة لمؤسسة «حياة كريمة» بمكافحة الإدمان، وبالتعاون مع صندوق مكافحة الإدمان، نظمت المبادرة ورش عمل من أجل توعية الكبار بمخاطر الإدمان، وكذلك ورش عمل توعوية للأطفال، فضلا عن توفير طبيب للاستشارات، وكان إجمالي المستفدين من هذا الشق في «انت الحياة»، جاء يزيد عن 767 مستفيدا.