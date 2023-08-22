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حياة كريمة في الفيوم.. 22 ألف وصلة مياه شرب وصرف صحي لقرى مركز يوسف الصديق

كتب:

حبيبة فرج
01:01 م | الثلاثاء 22 أغسطس 2023
جانب من محطات المياه

جانب من محطات المياه

تستهدف المبادرة الرئاسية لدعم وتطوير الريف المصري «حياة كريمة» تطوير 63 قرية في مركز إطسا ومركز يوسف الصديق، في محافظة الفيوم، ومن أبرز المشاريع التي عملت عليها «حياة كريمة» هي توصيل وصلات المياه إلى البيوت في القرى التابعة لحياة كريمة في المركزيين سالفين الذكر.

22 ألف وصلة مياه في قرى يوسف الصديق   

وتضمنت المشروعات وصلات الصرف الصحي، وقد وصل إجمالي تلك الوصلات التي قامت «حياة كريمة» بتوصيلها للأهالي في قرى مركز يوسف الصديق بالفيوم إلى 22 ألف وصلة منهم 8 ألف وصلة لمياه الشرب و14 ألف وصلة صرف صحي، في إطار عمل المبادرة الرئاسية على توفير حياة كريمة للمواطن البسيط والأكثر احتياجا من محدودي الدخل. 

مشاريع المياه والصرف الصحي في الفيوم 

كما تعمل المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» على إنشاء محطات مياه الشرب ومحطات رفع الصرف الصحي جديدة، وكذلك تطوير المحطات الموجودة بالفعل، ذلك ضمن عملها على تطوير منظومة المياه في قرى مركز يوسف الصديق، وتتلخص تلك المشاريع في الآتي: 

- محطات مياه الشرب. 

- مد وتدعيم لشبكات مياه الشرب. 

- مد وتدعيم لشبكات الصرف الصحي. 

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بقلم حبيبة فرج