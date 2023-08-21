«حياة كريمة» توزع 1500 وجبة على أهالي المرضى أمام المستشفيات

أعلنت مؤسسة حياة كريمة، توزيع أكثر من 1500 وجبة على أهالي المرضى في محيط عدد من المستشفيات بمناطق مختلفة، إذ نشرت المؤسسة عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك» قائلة: «هدفنا في مؤسسة حياة كريمة من أول ما ابتدينا محاولة تخفيف المعاناة عن أي مصري بيمر بظرف صعب أو طارئ، ومفيش ظرف أصعب من المرض».

وتابعت «حياة كريمة» في منشورها: «إحنا عارفين إن أهالي المرضى سايبين كل حاجة علشان يكونوا جنب قرايبهم وحبايبهم علشان يطمنوا عليهم، وإحنا برده مش هنسيبكم وهنكون جنبكم.. بدأنا في مؤسسة حياة كريمة إننا ننزل المستشفيات في القاهرة والجيزة علشان نوصل لأهالي المرضى وجبة غذائية متكاملة».

وأوضحت «حياة كريمة» أن توزيع الوجبات شمل عددا من المستشفيات في مناطق مختلفة، منها:

توزيع الوجبات في القاهرة

- تأمين صحي مدينة نصر.

- تأمين صحي السيدة زينب.

- مستشفى عين شمس «الدمرداش».

- مستشفى الشيخ زايد بمنشية ناصر.

- مستشفى المطرية.

توزيع الوجبات في الجيزة

وفي محافظة الجيزة معهد القلب.

- مستشفى أم المصريين.

- مستشفى إمبابة العام.

وأعلنت مؤسسة حياة كريمة، استمرارها في توزيع الوجبات على أكثر من مستشفى في محافظات مختلفة بجهود متطوعيها.