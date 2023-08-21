رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

«حياة كريمة» توزع 1500 وجبة على أهالي المرضى أمام المستشفيات

كتب:

محمد أباظة
08:10 م | الإثنين 21 أغسطس 2023
«حياة كريمة» توزع الوجبات

«حياة كريمة» توزع الوجبات

أعلنت مؤسسة حياة كريمة، توزيع أكثر من 1500 وجبة على أهالي المرضى في محيط عدد من المستشفيات بمناطق مختلفة، إذ نشرت المؤسسة عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك» قائلة: «هدفنا في مؤسسة حياة كريمة من أول ما ابتدينا محاولة تخفيف المعاناة عن أي مصري بيمر بظرف صعب أو طارئ، ومفيش ظرف أصعب من المرض».

وتابعت «حياة كريمة» في منشورها: «إحنا عارفين إن أهالي المرضى سايبين كل حاجة علشان يكونوا جنب قرايبهم وحبايبهم علشان يطمنوا عليهم، وإحنا برده مش هنسيبكم وهنكون جنبكم.. بدأنا في مؤسسة حياة كريمة إننا ننزل المستشفيات في القاهرة والجيزة علشان نوصل لأهالي المرضى وجبة غذائية متكاملة».

وأوضحت «حياة كريمة» أن توزيع الوجبات شمل عددا من المستشفيات في مناطق مختلفة، منها: 

توزيع الوجبات في القاهرة

- تأمين صحي مدينة نصر.

- تأمين صحي السيدة زينب.

- مستشفى عين شمس «الدمرداش».

- مستشفى الشيخ زايد بمنشية ناصر.

- مستشفى المطرية.

توزيع الوجبات في الجيزة

وفي محافظة الجيزة معهد القلب.

- مستشفى أم المصريين.

- مستشفى إمبابة العام.

وأعلنت مؤسسة حياة كريمة، استمرارها في توزيع الوجبات على أكثر من مستشفى في محافظات مختلفة بجهود متطوعيها.

اقرأ المزيد:

وزير التنمية المحلية يوجه بضرورة متابعة تنفيذ مشروعات حياة كريمة

حياة كريمة تعلن انطلاق الفوج الرابع من المعسكرات الشبابية لنشر ثقافة التطوع

«حياة كريمة» تطلق مبادرة «خُطى» لتوفير 1000 كرسي متحرك ذوي الهمم

معلومات عن المرحلة الثانية في مبادرة حياة كريمة بمطروح.. تشمل 36 قرية
محمد أباظة
بقلم محمد أباظة

محرر بقسم المتابعة الإخبارية، متخصص في الفيتشرات النوعية والتقارير المصنوعة- حاصل على بكالوريوس إعلام ـ قسم صحافة ـ تقدير عام امتياز.