انطلاق مبادرة «خُطى» لخدمة ذوي الهمم في 3 محافظات برعاية «حياة كريمة»

كشفت الدكتورة مروة فخري، المدير التنفيذي لمؤسسة حياة كريمة، تفاصيل مبادرة «خطى» لخدمة ودعم ذوي الهمم، قائلة إن المبادرة تتفق مع رسالة مؤسسة «حياة كريمة» التي تتمثل في التكافل والتدخل السريع طويل المدى لمساندة كل الأسر الأكثر احتياجا، مؤكدة على الوصول لكل قرى ومحافظات مصر، والتقديم للمبادرة يتم من خلال خطوات بسيطة للغاية.

طريقة التواصل مع «خطى»

وأضافت «فخري» خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنه يمكن للمواطنين من ذوي الهمم التقديم لمبادرة «خطى» من خلال المكاتب الموجودة بالمحافظات أو التواصل مع المتطوعين أو عن طريق صفحات التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى وجود قاعدة بيانات كبيرة لدى المبادرة تسهل على القائمين التأكد من استحقاق الطالبين للمساعدة، ومن ثم يتم المراجعة والمتابعة مع قواعد البيانات الخاصة بالمحافظات الخاصة بكل حالة للتأكد من عدم وجود ازدواجية في الحصول على المساعدة.

المرحلة الأولى من «خطى»

وأوضحت المدير التنفيذي لمؤسسة حياة كريمة، أنه يتم عمل احتفالية صغيرة في كل محافظة لتسليم الكراسي لذوي الهمم، موضحة أن المرحلة الأولى من مبادرة خطى تضم 3 محافظات،هي: المنوفية، الأقصر، سوهاج، وتتضمن ألف كرسي متحرك، عادي وكهربائي، بينما سيتم الإعلان عن تفاصيل المرحلة الثانية مع بداية الشهر المقبل.