أمين الفتوى بـ«الإفتاء» عبر «قناة الناس: مشركو مكة أنكروا رسالة النبي رغم ثقتهم به

قال الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن مشركي مكة كانوا يحترمون الرسول ويقدرونه ويثقون به رغم العداوة، وذلك بسبب أمانته ومعاملاته السوية ومعرفته، ولكن رغم ذلك كانوا لا يصدقوا بدعوته ورسالته.

أمين الفتوى: ودائع المشركين كانت في بيت النبي

وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على فضائية الناس: «كان يصاب الرسول ومن اتبعه عداء منهم لدرجة ترقبهم له بليلة الهجرة أمام بيته لضربه بالوقت الذي كانت ودائعهم ببيت الرسول صلى الله عليه وسلم».

واستكمل «فخر» حديثه، بأنه لولا أمانة الرسول وأخلاقه العالية لكان أفجعهم بأمانتهم التي كانت عنده بظل تلك الظروف وكرههم له ومحاولتهم قتله وإيذائه خلال الهجرة.