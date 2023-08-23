محافظ الجيزة يكرم القائمين على إنجاز الخطة الاستثمارية للعام المالي 2022-2023

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أن المحافظة تمكنت من إنجاز الخطة الاستثمارية للعام المالي 2022-2023 بنسبة 100%، الأمر الذي حصلت به على المركز الأول بين المحافظات، مشيرًا إلى أن الإخلاص في العمل والجهود المتواصلة والتعاون المثمر ساهم في إنجاز المشروعات التنموية والخدمية التي تشهدها الجيزة في القطاعات كافة، والتي ساهمت في تحقيق معدلات نجاح كبيرة في تقديم خدمات أفضل للمواطنين.

تكريم الأحياء والمراكز والمديريات

تصريحات المحافظ جاءت خلال احتفالية تكريم الأحياء والمراكز والمديريات والجهات المتميزة التي حققت أداءً متميزًا ساهم في إنجاز الخطة الاستثمارية للعام المالي الماضي بنسبة 100%، إذ وجه المحافظ خالص الشكر لوزارة التخطيط وبنك الاستثمار القومي للتعاون المثمر مع المحافظة، ودعم خطط التنمية التي تجرى على أرضها.

تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين

وأكد محافظ الجيزة خلال كلمته ضرورة تحقيق خطوات متقدمة لإنجاز خطة العام المالي الجديدة، وتنفيذ المشروعات بما يسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، لافتًا إلى أنه تم بالفعل البدء في طرح العديد من مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 20223 -2024، وجار استكمال إجراءات الطرح لباقي المشروعات بالأحياء والمراكز والمدن والمديريات.

حضور مكثف لقيادات المحافظة

جاءت الاحتفالية بحضور إبراهيم الشهابي وهند عبد الحليم نواب المحافظ واللواء شاكر يونس السكرتير العام ومحمد نور السكرتير المساعد، وقد شملت أسماء المكرمين اللواء شاكر يونس السكرتير العام، واللواء علاء بدران السكرتير العام السابق ومحمد رشاد رئيس هيئة إقليم القاهرة الكبرى، وممدوح إمام مدير إدارة بهيئة إقليم القاهرة الكبرى وأحمد محمود فراج مستشار بقطاع الإدارة المحلية وأحمد عبد الجواد إبراهيم مدير عام تمويل دواوين المحافظات ببنك الاستثمار القومي، ومحمد طارق حفظي مسؤول تمويل استثمارات محافظة الجيزة ببنك الاستثمار، وهويدا خالد عباس مدير مديرية الإسكان ونجوى سعيد مدير مديرية الطرق وآمال محمود مدير المديرية المالية وسامح إبراهيم مراقب عام الحسابات وعبد العال ابراهيم مدير عام الشئون المالية السابق وداليا تحسين مدير إدارة العقود والمشتريات، وعصام عبد الغفار مدير عام التخطيط والمتابعة بالمحافظة وعماد أحمد مدير إدارة التخطيط بالمحافظة ومحمود زين رئيس مركز ومدينة البدرشين وعلي محمود شاهين سكرتير عام مدينه البدرشين وصفاء كمال مدير اداره التخطيط بمركز البدرشين ونسرين عبد الرحمن مدير إدارة الموازنة بالمحافظة، ومريم يوسف مدير إدارة الكهرباء ورضوي حامد نائب مدير عام الإسكان بالمراكز المدن بمديرية الاسكان وايمان عباس نائب مدير عام الإسكان للأحياء بمديرية الإسكان.

كما تم تكريم إبراهيم عبد الحكم مهندس مشروعات بمديرية الطرق وقرني ثابت رئيس المعامل المركزية بمديرية الطرق، وأحمد عبد الصبور مدير إدارة مستحقات الدولة ومحمد وليد وسماح يحيى ورباب متولي ونهى أحمد وسامح سعيد ومحمود عشماوي ورانيا مصطفي ورشا أحمد وداليا سامي وأيمن محمد وعبير اسماعيل من إدارات الشئون المالية والدفع الإلكتروني، والحسابات والموازنة ونهى سمير إدارة التوثيق بالمحافظة وفاطمة شعبان وهند صلاح وشيماء محمود وهايدي جميل من إدارة التخطيط والمتابعة بالمحافظة.