«شرم الشيخ للمسرح الشبابي» يفتح سن المشاركة بمسابقة البحث العلم لـ45 عاما

قررت إدارة مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، برئاسة الفنان مازن الغرباوي، فتح سن المشاركة في مسابقة البحث العلمي المعروفة باسم «مسابقة الدكتور أبو الحسن سلام» إلى سن الـ45 عامًا، وذلك لإتاحة فرصة لمشاركة أكبر عدد من الباحثين، والنسخة الثالثة من المسابقة تنظم ضمن فعاليات الدورة الثامنة من المهرجان وسيكون «المسرح الموسيقي» هو التيمة الرئيسية هذا العام.

وتسعى تلك المؤسسة، للارتقاء بالبحث العلمي في المسرح، ومنح الفرصة للباحثين الشباب، وفتح فضاءات جديدة أمام أفكارهم ورؤاهم واكتشاف الأصوات الجديدة في البحث والدراسات المسرحية من الشباب، فضلًا عن مُساهمتها إثراء المحتوى العلمي للمسرح العربي.

ومن جهتها، استعرضت مديرة المهرجان إنجي البستاوي، الشروط والضوابط العامة للمشاركة في النسخة الثالثة من مسابقة أبو الحسن سلام للبحث العلمي تتضمن أن تقدم البحوث باللغة العربية، وألا يكون البحث قد فاز بجائزة مشابهة، بالإضافة لجدية الموضوع المطروح وأصالته المعرفية وجدية النظرية في مقاربة الظواهر النقدية المسرحية.

وأضافت مديرة المهرجان، أنه من الضوابط والشروط أيضًا مراعاة شرط الابتكار والإبداع في تناول الموضوع والبحث في سبل مهمة لقراءة المنجز، والتحديد الواضح للمنهج المستخدم في دراسة الإشكالية، وضرورة العناية بالتوفيق السليم والتام لقائمة مصادر البحث ومراجعة ذلك على كتابة كل مصدر بلغته الأصلية وباللغة العربية.