فعاليات اليوم الثالث من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي

ينظم عدد من الفعاليات، في اليوم الثالث من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، إذ أقيم حفل توقيع بروتوكول مع جمعية «ياس» للثقافة والفنون بالإمارات، صباح اليوم، وبعدها ندوة الاحتفاء بالمسرح الإيطالي ورموزه.

مهرجان شرم الشيخ الدولى

وتقام اليوم ندوة لحامل اسم الدورة الفنان المسرحي الكبير دكتور نبيل الألفي، بحضور أسرته والفنانين وضيوف المهرجان، كما يُقام مؤتمر صحفي للفنان الأمريكي المُكرم «ريتشارد شيكنر».

اختتام المهرجان لبرنامج الندوات اليوم

ويختتم المهرجان برنامج الندوات لفعاليات اليوم الأحد، بمؤتمر صحفي للفنان القدير رياض الخولي، الساعة 4:30 مساء، أما العروض المسرحية، فيُعرض اليوم 3 مسرحيات، فضمن مسابقة العروض الكبرى، تعرض مسرحية «Soft Rains» من إيطاليا، الساعة 5:30 مساءً.

موعد العرض الشرفي Clan Macbeth

والعرض الشرفي Clan Macbeth من إيطاليا، الساعة السابعة مساء، وضمن مسابقة مونودراما "المملوك جابر"، إخراج أحمد عبدالله راشد، من الإمارات، الساعة العاشرة والنصف مساء.