مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح ينشر استمارة المشاركة في دورة 2023

أعلن مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة الفنان والمخرج مازن الغرباوى، عن نشر استمارة المشاركة في دورته الثامنة اعتبارا من اليوم، وتستقبل إدارة المهرجان طلبات المشاركة لكل الفرق المسرحية من كل دول العالم، عبر المنصة الرقمية التابعة للمهرجان.

شروط المشاركة في مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي

ووضعت إدارة المهرجان عدة شروط يجب توافرها للمشاركة في الدورة الثامنة من بينها تَحمل إدارة المهرجان تكاليف الإقامة لعدد عشرة أفراد من المشاركين في مسابقة العروض الكبرى، وسبعة من المشاركين في مسابقة محور مسرح الشارع والفضاءات المسرحية غير التقليدية، وثلاثة من المشاركين في مسابقة محور المونودراما مع تحمل إدارة المهرجان تكاليف النقل الداخلي في مدينة شرم الشيخ وتتحمل الدول المشاركة تكاليف السفر وشحن الديكورات من وإلى مدينة شرم الشيخ.

السيرة الذاتية للعرض

واشترطت إدارة المهرجان أن تقدم الفرقة ملفا يضم السيرة الذاتية للعرض مدعوما بملف إعلامي كامل والنص المسرحي في ملف word منفصل وكذلك ملف تقني كامل موضحا به أبعاد المسرح أو الفضاء المطلوب للعرض مع توضيح عدد ساعات فك وتركيب تجهيزات الفضاء المسرحي المقترح للعرض، وكذلك ألا تزيد مدة العرض عن ساعة ونصف الساعة ضمن مسابقة العروض الكبرى، ولا تزيد عن ساعة في المسابقتين كحد أقصى لزمن العرض، وأن يتم العرض بناء على الفضاء المسرحي الذي تحدده إدارة المهرجان ويعرض العرض مرة واحدة فقط صباحًا أو مساءً حسب تنسيق وتنظيم إدارة المهرجان.

كما تتضمن الشروط أن تكون الأولوية للعروض المسرحية التي تعتمد على الفضاءات المسرحية غير التقليدية والتي تعتمد على الحلول الإبداعية المبتكرة، وأن يكون العرض مناسبا لطبيعة فكر وثقافة الشباب في جميع أنحاء العالم، وأن تكون الأولوية للعروض المشاركة لمخرج ومؤلف شاب لا يتعدى 40 عاما، وأن تشارك مصر بعرض داخل مسابقة العروض الكبرى ويحق لمصر بحكم أنها الدولة المضيفة بمشاركة بعض العروض المسرحية على هامش المهرجان بحد أقصى 3 عروض شرط ألا يزيد عدد المشاركين في كل عرض عن 10 أفراد.

تسجيل العروض المسرحية والندوات صوتيا ومرئيا

كما يفضل أن تكون جميع العناصر المشاركة في العروض المختارة من الشباب وذلك لتحقيق مصداقية العمل وفق سياسة المهرجان، ومن حق إدارة المهرجان تسجيل كافة العروض المسرحية والندوات صوتيا ومرئيا واستغلالها حسب رؤية المهرجان ، ويشترط توفير ترجمة ضوئية بالإنجليزية تكون مصاحبه للعرض من قبل الفرقة المشاركة يتم إرسالها في موعد أقصاه 01 اكتوبر 2023 ، وكذلك ضرورة التزام الفرق الراغبة في المشاركة بتعبئة هذا النموذج وإدراج روابط المسرحية المسجلة، ولن يُقبل أي عمل مسرحي دون مشاهدته من قبل إدارة المهرجان كاملا لضمان خضوعه للجنه المشاهدة والترشح للمشاركة في مسابقات المهرجان المختلفة.

رفض مشاركة أي عرض لا يتناسب مع طبيعة المهرجان

كما يحق لإدارة المهرجان رفض مشاركة أي عرض لا يتناسب مع طبيعة المهرجان دون إبداء الأسباب، ويحق للفرق التي تقدمت للمشاركة في الدورات الماضية أن تتقدم للمشاركة ولكن ليس بنفس المسرحيات، وفي حالة الاعتذار عن المشاركة يكون قبل موعد انطلاق المهرجان بـ50 يوما على الأقل بخطاب رسمي بالاعتذار، أما في حالة تغيير العرض أو اعتراض الفرقة المشاركة على الفضاء المقترح للعرض تتعرض الفرقة للغرامة المالية وإلغاء العرض مع الحرمان من المشاركة ضمن فعاليات المهرجان لدورة أو لدورتين وفق رؤية وسياسة المهرجان.

وتلتزم إدارة المهرجان بإبلاغ الفرق التي وقع عليها الاختيار فقط في موعد أقصاه 15 سبتمبر 2023 على أن يتم إخطارها بالموعد النهائي لإرسال تذاكر الطيران الخاصة بالفرقة، وإدارة المهرجان غير مسئولة عن نقل الفرق – ذهابا وإيابا - أو شحن الديكورات من القاهرة إلى مدينة شرم الشيخ، وتلتزم الفرق المشاركة والتي وقع عليها الاختيار بإرسال تذاكر الطيران في موعد أقصاه 25 أكتوبر 2023 لتجنب إلغاء المشاركة، كما تلتزم الفرق المشاركة بقوائم الأشخاص المشاركين التي تم إرسالها للمهرجان واعتمادها و يحظر تغيير الأشخاص بعدها، وحال تغيير مواعيد المغادرة لبعض أفراد الفريق لابد من إخطار إدارة المهرجان بذلك قبل 72 ساعة من تاريخ المغادرة.

يشار إلى أن الدورة الماضية من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي حملت أسم الفنان الكبير نبيل الألفي وترأس المهرجان شرفيا الفنانة القديرة سميحة أيوب، وتديره الدكتورة انجي البستاوي، ويقام تحت رعاية وزيرة الثقافة الفنانة الدكتورة نيفين الكيلاني، واللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء.

رابط الاستمارة