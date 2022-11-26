مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح يحتفي بالفنان الإماراتي عبد الله راشد

عقد مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة المخرج مازن الغرباوي، ندوة تكريمية للفنان الإماراتي عبد الله راشد، أحد مكرمي الدورة السابعة، وأدارة الندوة الكاتبة الصحفية مريم فارس عضو اللجنة الإعلامية بالمهرجان، بحضور المخرج مازن الغرباوي رئيس المهرجان، والنجمة سوسن بدر والفنان مجدي كامل والفنان ميدو عادل والفنانة الأردنية أمل الدباس والفنانة اللبنانية شادية زيتون والفنان الإماراتي أحمد أبورحيمة والمخرج خالد جلال.

مشوار الفنان عبد الله راشد

فى البداية تحدثت الكاتبة الصحفية مريم فارس عن بداية مشوار الفنان عبد الله راشد فهو من مواليد 1969، هو مخرج وفنان مسرحي، كان أول طفل يعتلي خشبة مسرح دبا الفجيرة في مسرحية (دبا والاتحاد) في أول مشهد مسرحي تشهده المدينة عام 1984 م.

وساهم في إشهار جمعية دبا للثقافة والفنون والمسرح عام 1991 بمسرحية (زين وشين) من تأليفه وإخراج المصري الراحل محمد الدسوقي، وقدم راشد العديد من المسرحيات، ومن أهم المخرجين الذين تعاون معهم هم؛ (عزيز خيون) (محمود أبو العباس) (ناجي الحاي) (جواد الأسدي) (محمد الدسوقي)(سمير خوالدة). شغل عدة مناصب ثقافية وفنية مرموقة، فهو عضو مؤسس لجمعية دبا للثقافة والفنون والمسرح، عضو مؤسس لجمعية المسرحية بدولة الإمارات العربية المتحدة، عضو مؤسس لمهرجان الفجيرة الدولي للمونودراما، عضو اللجنة العليا لأيام الشارقة المسرحية منذ الدورة الثامنة عشر إلى الدورة الثانية والثلاثون، عضو لجنة اختيار الأعمال المشاركة في مهرجان الفجيرة الدولي للمونودراما منذ الدورة الأولى 2003، مقرر وعضو في مسابقة الفجيرة لنصوص المونودراما منذ الدورة الأولى حتى الدورة الرابعة.

عبد الله يشعر بالفخر لتكريمه من مهرجان شرم الشيخ

الفنان عبد الله راشد عبر عن سعادته وشعوره بالفخر لتكريمه ضمن القامات الكبيرة المكرمة في مهرجان شبابي موضحا أن حلمه منذ الطفولة أن تكون مدينته مسرحا وأضاف ربما 200 سنة تفصل بين نشأة المسرح المصري الذي كانت بداياته عام 1870 م إلى نشأة المسرح فى مدينة دبا وهنا لا اتكلم عن تاريخ المسرح بالإمارات ولكنى أتحدث عن مدينتي التي نشأت فيها وكان أول من أسس المسرح وادخله إلى مدينتي دبا هو الفنان محمد الدسوقي وهو معلم من الإسكندرية وعاشق للمسرح وظل فى هذه المدينة والتي نشأ بها بعد 20 عاما مهرجان الفجيرة للمونودراما وترأس بعد 22 عاما الهيئة الدولية للمسرح أحد أفراد فرقة المسرح المدرسي المهندس محمد الافخم وقد جاء محمد الدسوقي عام 1975 باعتباره منفي لمدينتي دبا وكان المسرح فى هذا التوقيت من الأشياء الغير مفضلة وكان يعد أحد النقائص فى شخصيتى فكيف اكون من عائلة ملتزمة وامارس المسرح وقدمت مع الفنان محمد الدسوقي أولى باكورة اعمالنا وهي عرض «دبا والاتحاد» من هنا جاءت الانطلاقة الأولى لعالم المسرح وثم اسكتش وطني للاحتفال بالعيد الوطني لرأس الخيمة استعان فيه بإحدى الممثلات وكان هنا أمام خيارين إما أن ينهي إعارته أو ينفى إلى مدينة أخرى لا يفكر بها فى إقامة مسرح وأدين لهذا الرجل بالفضل الكبير فبفضله أصبح هناك مهرجان الفجيرة الدولي للمونودراما .

عبد الله راشد يتحدث عن تطور المسرح في الإمارات

ثم انتقل راشد للحديث عن تطور المسرح فى الامارات فهناك سبعة مهرجانات فى امارة الشارقة إضافة إلى مهرجان الطفل ومهرجان الفجيرة للدولي للمونودراما والهيئة العربية للمسرح ودورها البارز والفعال فل حركة المسرح بالإمارات فاصبحت الإمارات تشارك فى العديد من المهرجانات الدولية وأصبح لها نشاط واسع وتطور كبير

وتحدث عن علامة فارقة فى حياته وهو عرض " الحفار" فكان محظوظا بهذا العمل الذي اخراجه اثنين من كبار المخرجين وهو محمود ابو العباس وشارك فيه فى مهرجان أيام الشارقة وحصل على جائزة أفضل ممثل دور اول كما اخرج العرض المخرج الاردني عزيز خيون وكان ذلك مشاركة زميلة وتوام روحه عبد الله المسعود

بينما أشار المخرج مازن الغرباوى إلى دور الفنانين والمسرحيين فى الامارات العربية المتحدة فهناك مسيرة مشرفه وجهود كبيرة ومحمودة ومسيرة مشرفة لفنانى الإمارات ويمثل الفنان عبد الله راشد مقولة انت التغير الذي تريده فى العالم ويعد الفنان عبد الله راشد أحد أعمدة الامتداد المسرحى فى دولة الإمارات

اختتام الندوة

واختتمت الندوة الاحتفالية بمجموعة من المداخلات ومنها مداخلة الفنانة والكاتبة شادية زيتون والتي أعربت عن سعادتها بتواجدها فى مهرجان شرم الشيخ ومع ايقونه الفن النجمة سوسن بدر بتكريم الفنان عبد الله راشد موضحه أنها سبق وأن شاهدته فى مهرجان المسرح الحر بالأردن فى عرض الحفار واثنت على أدائه المميز متمنية تقديمة لعروض مسرحية وان لا يبتعد عن المسرح

فيما اقترح المخرج الكبير خالد جلال إقامة عرض مسرحي يضم كبار الفنانين والمسرحيين من الدول العربية واعلن المخرج مازن الغرباوى عن بدأ تحضير هذا العمل الضخم فى الدورة القادمة للمهرجان 2024.

فيما أعربت الفنانة سوسن بدر عن ترحيبها واستعدادها للمشاركة فى هذا العرض الضخم وكذلك أعربت عن سعادتها بتكريم المخرج والفنان عبد الله راشد.