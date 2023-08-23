مهرجان الغردقة لسينما الشباب يطلق البوستر الدعائي لدورته الأولى

جهود مكثفة تجريها الجهات المختصة في الغردقة لاستضافة مهرجان الغردقة لسينما الشباب، مع اقتراب موعد انطلاق دورته الأولى خلال الفترة من 21 حتى 27 سبتمبر 2023، كأول مهرجان نوعي لسينما الشباب في الشرق الأوسط، في أحد المنتجعات السياحية الكبرى جنوب المدينة.

مهرجان الغردقة لسينما الشباب

قال إيهاب السيد مدير عام منتجع سياحي، إنه وقع الاختيار على المدينة لاستضافة مهرجان الغردقة لسينما الشباب في دورته الأولى نظرا لموقعها السياحي الفريد وطقس معتدل، حيث يتجه إليها أنظار السياح من جميع دول العالم كونها وجهة سياحية مفضلة.

ماستر كلاس لـ حسين فهمى بالدورة الأولى لمهرجان الغردقة

وأشار علاء الدين محمود رئيس اتحاد السياحيين بالبحر الأحمر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إلى أن مهرجان الغردقة لسينما الشباب يرأس دورته الأولى الكاتب والسينارست محمد الباسوسى، ويستضيف ماستر كلاس للنجم الكبير حسين فهمي، ويمنح المهرجان للحاضرين فرصة للتعرف على حسين فهمى النجم السينمائي.

مهرجان الغردقة لسينما الشباب يطلق الملصق الدعائي

وكشفت إدارة مهرجان الغردقة لسينما الشباب اليوم الأربعاء، عن الملصق الدعائي الخاص بدورته الأولى، الذي صممته الفنانة سارة بخيت، ويعبر التصميم عن هوية المهرجان الأصيلة من اتجاهين، أولهما الاتجاه البصري، من خلال استخدام ألوان تعبر عن هوية المهرجان الذي يقام تحت شمس الغردقة وعلى ضفاف بحرها، أما المحور الثاني فهو مرتبط بأسطورة الميدوزا أيقونة الجمال التي جعلتها متمثلة في مدينة الغردقة، التي طورتها بشكل جمالي وجعلتها تعانق أشعة الشمس الذهبية مع موجات البحر النقية.