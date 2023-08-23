مهرجان الغردقة لسينما الشباب يطلق بوستر دورته الأولى

كشفت إدارة مهرجان الغردقة لسينما الشباب برئاسة الكاتب والسينارست محمد الباسوسى عن الملصق الدعائي الخاص بدورته الأولى، والتي تقام في الفترة من 21 وحتى 27 سبتمبر 2023.

مهرجان الغردقة لسينما الشباب

وقالت الفنانة سارة بخيت، مصممة الملصق: «أردت أن يعبر التصميم عن هوية المهرجان الأصيلة من اتجاهين، أولهما الاتجاه البصري، وذلك من خلال استخدام ألوان تعبر عن هوية المهرجان الذي يقام تحت شمس الغردقة وعلى ضفاف بحرها، اما المحور الثاني فهو مرتبط بأسطورة الميدوزا أيقونة الجمال والتى جعلتها متمثلة فى مدينة الغردقة، والتي طورتها بشكل جمالى وجعلتها تعانق أشعة الشمس الذهبية مع موجات البحر النقية».

وأضافت: «سعدت بتشريفي من قبل إدارة المهرجان لتصميم البوستر الخاص لدورته التأسيسية، حيث أشارت إلى شغفها الخاص بالملصقات الدعائية للفعاليات السينمائية والأفلام».

إدارة مهرجان الغردقة لسينما الشباب

يذكر أن اختيار إدارة مهرجان الغردقة لسينما الشباب للفنانة سارة بخيت جاء من خلال المسابقة التي أطلقها المهرجان بين طلاب كليات الفنون الجميلة والأكاديميات والمعاهد الفنية المصرية، بهدف إشراك الشباب فى وضع رؤية خاصة بهم تعبر عن إبداعاتهم في شتى المجالات الفنية.