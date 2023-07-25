مهرجان الغردقة لسينما الشباب يحتفل بمئوية أول فيلم مصري روائي قصير

يحتفل مهرجان الغردقة الدولي لسينما الشباب في دورته الأولي التي تقام خلال الفترة من 21 وحتي 27 سبتمبر المقبل بمئوية أول فيلم روائي مصري قصير وهو فيلم «برسوم يبحث عن وظيفة» للمخرج محمد بيومي، والذي يعتبر أول فيلم روائي قصير صناعه من المصريين حيث مخرجه ومؤلفه ومنتجه ومدير تصويره والمونتير والممثلين مصريين.

مهرجان الغردقة الدولي لسينما

وقال الناقد محمد سيد عبدالرحيم المدير الفني للمهرجان، إنّ بيومي بدأ تصوير الفيلم في الثاني عشر من سبتمبر 1923 ليعتبر هذا التاريخ هو الميلاد الحقيقي للسينما المصرية بعد سنوات من صنع أفلام في مصر بيد صناع أفلام أجانب.

وأشار الي أن هذا الفيلم يعتبر فاتحة الخير على السينما المصرية حيث بدأ بعده العمل على مجموعة من الأفلام القصيرة ثم جاء فيلم «ليلى» بعام 1927 ليكون أول فيلم مصري روائي طويل لتتوالي بعدهما الأفلام المصرية.

وأضاف أنّ لبيومي دورًا كبيرًا في بداية السينما المصرية حيث أنتج وصور وأخرج ومثل في أفلامه، إضافة إلى تأسيسه لشركة إنتاج واستوديو ووحدة مونتاج، والتي كانت نواة لأستوديو مصر الذي أسسه طلعت حرب في منتصف الثلاثينيات.