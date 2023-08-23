رئيس البورصة يشارك في حلقة نقاشية على هامش قمة «بريكس» بجوهانسبرج

في إطار استراتيجية البورصة المصرية التي تعمل على فتح آفاق جديدة وقنوات اتصال وشراكة مع المؤسسات الدولية والكيانات الاقتصادية والاستثمارية الضخمة، ومن منطلق حرصها على التواجد بفاعلية في المحافل الاقتصادية الدولية، شارك رامي الدكاني، رئيس البورصة المصرية، في حلقة نقاشية رفيعة المستوى، عقدت على هامش مؤتمر قمة «بريكس»، عند افتتاح جلسة تداول بورصة جوهانسبرج بجنوب أفريقيا اليوم الأربعاء 23 أغسطس، بدعوة خاصة من بورصة جوهانسبرج ومجلس أعمال دول تجمع بريكس.

حلقة نقاشية بعنوان «دور أسواق رأس المال في دفع النمو الاقتصادي المستدام»

ونظم مجلس أعمال دول البريكس الحلقة النقاشية التي انعقدت تحت عنوان «دور أسواق رأس المال في دفع النمو الاقتصادي المستدام»، وشارك فيها ممثلون من دول البريكس والبورصات الأفريقية ومؤسسات التنمية المستدامة.

ناقش الحاضرون عدة محاور، من أهمها استحداث طرق مبتكرة لعمل المؤسسات المالية في دول البريكس، وتدبير التمويل اللازم لدعم الأهداف الاجتماعية والاقتصادية لدول المجموعة، وإنشاء منصة لتعزيز وتقوية العلاقات الاقتصادية وتنمية المعاملات التجارية بين الدول الأعضاء، وكذلك ضرورة إيجاد حوار منتظم بين مجتمعات الأعمال وحكومات دول المجموعة والبلدان الأفريقية.

تفعيل دور البورصات وأسواق المال في دول البريكس

وصرح رامي الدكاني بأنه من الضروري تفعيل دور البورصات وأسواق المال في دول البريكس، وتذليل ما يمنع من سهولة حركة التدفقات المالية بين أسواق المال في دول المجموعة.

كما اجتمع رئيس البورصة المصرية مع الدكتورة ليلى فوريه Leila Fourie، رئيس مجلس إدارة بورصة جوهانسبرج بجنوب أفريقيا وفريق العمل الخاص بإنشاء سوق الكربون الأفريقي، وذلك تنفيذاً لاستراتيجية البورصة المصرية، في ضوء اهتمام الدولة بالبعد الأفريقي، وضرورة العمل على الحفاظ على البيئة وتقليل الانبعاثات الكربونية.

وتعقد اجتماعات قمة بريكس الخامسة عشرة، التي يحضرها قادة الدول الأعضاء الخمس، وهي البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، في جوهانسبرج، بجنوب أفريقيا، خلال الفترة من 22 إلى 24 أغسطس 2023، تحت شعار «بريكس وأفريقيا: شراكة من أجل النمو المشترك المتسارع والتنمية المستدامة والتعددية الشاملة».