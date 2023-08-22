خبير أسواق مال: البورصة المصرية تحقق ثاني أعلى ارتفاع في تاريخها

شهدت البورصة المصرية ارتفاعات ملحوظة خلال تعاملات جلسة اليوم، ليقفز المؤشر الرئيسي «إيجي إكس 30» فوق مستويات 18200 نقطة، وهو ثاني أعلى مستوى في تاريخ البورصة المصرية.

ثاني أعلى ارتفاع في تاريخ البورصة المصرية

وقال محمد مهدي، خبير أسواق المال، إن البورصة المصرية نجحت اليوم في تحقيق مكاسب قوية، دفعت بها إلى ثاني أعلى ارتفاع في تاريخها من حيث قيمة المؤشر، حيث قفز مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30» فوق مستوى 18200 نقطة مغلقًا عند مستوى 18216 نقطة، ليتجاوز حاجز 18000 نقطة الذي كان يحاول اختراقه على مدار الجلسات الماضية.

الارتفاعات بدعم من قطاع البنوك

وأضاف مهدي، في حديثه لـ«الوطن»، أن الارتفاعات التي حققتها البورصة المصرية اليوم، جاءت مدعومة بنشاط قطاع البنوك وقطاع الخدمات المالية، الذي يستحوذ على نسبة كبيرة من سيولة السوق.

النتائج المالية لقطاع البنوك جيدة

وتابع خبير أسواق المال، أن النتائج المالية لقطاع البنوك، جاءت جيدة وهو ما يدعم سوق المال والنشاط في السوق في الفترة الحالية.

استهداف مستوى 18500 نقطة

وأشار مهدي إلى أنه من المتوقع أن يصعد مؤشر البورصة المصرية الرئيسي «إيجي إكس 30» إلى مستوى 18500 نقطة خلال الفترة القادمة بعد أن نجح في تجاوز مستوى 18200 نقطة.