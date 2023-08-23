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مؤشرات البورصة المصرية تواصل الارتفاع في منتصف التعاملات

كتب:

وليد عبد السلام
12:48 م | الأربعاء 23 أغسطس 2023
البورصة المصرية

البورصة المصرية

تواصل مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعاها في منتصف تداولات جلسة اليوم الأربعاء 23-8-2023، وسط مكاسب سوقية 2 مليارات جنيه، وصعد مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30» بنسبة 0.37%، في في منتصف التعاملات عند مستوى 18284.64 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 EWI» بنسبة 0.41% عند مستوى 3731.92 نقطة، وفقًا لآخر أخبار البورصة المصرية.

مؤشرات البورصة المصرية.. «إيجي إكس 100» يرتفع 0.45%   

وأظهرت أخبار البورصة المصرية ارتفاع مؤشر البورصة المصرية «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد» بنسبة 0.45%، في منتصف التعاملات إلى مستوى 5488.68 نقطة.

وبلغت قيم التداولات في البورصة في منتصف تعاملات جلسة اليوم، نحو 1.3 مليار جنيه، من خلال التداول على 356.2 مليون سهم، عبر تنفيذ 45.411 ألف صفقة، وبلغت مكاسب رأس المال السوقي للبورصة المصرية 2 مليارات جنيه، مسجلًا في نهاية الجلسة 1.240 تريليون جنيه، وفقًا لآخر أخبار البورصة. 

الأسهم الأكثر ارتفاعًا وانخفاضًا

وتصدر سهم جدوى للتنمية الصناعية، الأسهم الأكثر ارتفاعًا، بمنتصف التعاملات بنسبة ارتفاع 16.6%، فيما تصدر سهم راية لخدمات مراكز الاتصالات الأسهم الأكثر انخفاضًا، بنسبة تراجع 4.8%.

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أخبار البورصة المصرية.. ارتفاع المؤشرات في منتصف التعاملات

ارتفاع مؤشرات البورصة المصرية في بداية التعاملات اليومية

ارتفاع مؤشرات البورصة المصرية في مستهل التعاملات 
بقلم وليد عبد السلام