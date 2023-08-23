صحيفة روسية: لم يتم العثور على جثة قائد فاجنر حتى الآن

كشفت وزارة الطوارئ الروسية، الأربعاء، عن تحطم طائرة كانت تقل قائد مجموعة فاجنر العسكرية الخاصة، يفجيني بريجوجين، في منطقة تفير شمال غرب موسكو، بينما كان في رحلة من العاصمة الروسية إلى مدينة سان بطرسبرج.

نوع الطائرة

وذكرت صحيفة «موسكو تايمز» الروسية التي تصدر من العاصمة موسكو باللغة الإنجليزية، أن جميع الأشخاص الـ10 الذين كانوا على متن الطائرة الخاصة من طراز «إمبراير ليجاسي» لقوا مصرعهم في الحادث، الذي وقع بالقرب من قرية كوزنكينو الروسية.

شخص يحمل اسم قائد فاجنر

في الوقت نفسه، أوضحت وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الحكومية، أن وكالة الطيران الحكومية الروسية «روسافياتسيا»، قالت إن اسم بريجوجين كان ضمن قائمة الأشخاص الذين كانوا على متن الطائرة.

وأوردت قناة «روسيا اليوم»، قبل قليل، أنه تم انتشال 8 جثث لأشخاص كانوا على متن الطائرة، بينما لا تزال حالة بريجوجين ومكان وجوده مجهولين.