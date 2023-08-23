مسؤول عسكري أمريكي سابق عن تحطم طائرة قائد فاجنر: «هذا نهج بوتين»

علق برنت سادلر، مسؤول سابق في وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، على تحطم طائرة روسية خاصة، يُعتقد أن قائد مجموعة فاجنر العسكرية الروسية الخاصة كان على متنها، قائلاً: «لا نعلم تماماً حتى الآن إجابة السؤال المتعلق باستبعاد أن يكون استهدافاً مباشراً من قبل روسيا لقائد مجموعة فاجنر».

سبب سقوط الطائرة

وأضاف «سادلر»، في مداخلة مع برنامج «ملف اليوم»، على قناة «القاهرة الإخبارية»، من تقديم الإعلامي كمال ماضي، مساء اليوم الأربعاء، أنّ هذا الأمر يعتمد إلى حد بعيد على تقييم الظروف الراهنة في موسكو، مشيرًا إلى أن هناك تاريخ حافل فيما يتعلق بهذه الإجراءات وأداء بوتين.

وتابع: «هناك الكثير من الرغبات في الدوائر المقربة من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، انتهاج هذا النهج للتخلص من الأعداء والخصوم، وهذا الأمر يمكن أن يتصل بإسقاط الطائرة، هل تم إسقاطها عن طريق استهدافها أو أن عطلاً ميكانيكياً أصابها».

محاولة إيجاد قادة جدد

وواصل: «هناك الكثير من الأقاويل في الداخل الروسي، ولكن في النهاية، هناك أشخاص على طائرة قُتلوا وسوف نجد هذه الحقائق والتفاصيل خلال الأيام المقبلة، وهناك مجموعة من المرتزقة المنتشرة حول العالم، وسوف يحاولون إيجاد قادة جدد».