«القاهرة الإخبارية»: العراق يطالب تركيا بزيادة الإطلاقات المائية لنهر الفرات

دعا محمد شياع السوداني، رئيس الوزراء العراقي، اليوم الأربعاء، الجانب التركي إلى زيادة الإطلاقات المائية لنهر الفرات، حسب ما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، نقلًا وكالة الأنباء العراقية «واع».

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان له، أن «السوداني» استقبل هاكان فيدان، وزير الخارجية التركي، والوفد المرافق له.

توطيد التعاون المتبادل على مختلف المستويات

وأضاف البيان أنه جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل توطيد التعاون المتبادل على مختلف المستويات، والبحث في تعزيز الشراكة الاقتصادية وجهود مكافحة الإرهاب بين البلدين.

وثمّن السوداني، المبادرة التركية الأخيرة بزيادة الإطلاقات المائية لنهر دجلة، داعيًا إلى زيادة الإطلاقات المائية لنهر الفرات أيضًا، لا سيما وأن العراق مقبل على زيارة دينية وحشود مليونية من داخل البلد وخارجه.