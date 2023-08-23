تقرير لـ«القاهرة الإخبارية» عن المربعات البغدادية.. فن أصيل من تراث الماضي (فيديو)

عرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، تقريراً تلفزيونياً بعنوان «المربعات البغدادية.. طقوس سائدة في المحافل من القرن الماضي»، أشارت فيه إلى أن فن المربعات يُصنف ضمن التراث البغدادي الأصيل، حيث رافق أفراح البغداديين من سكان العاصمة العراقية ومسراتهم لفترات طويلة، حيث تروي المربعات البغدادية قصصاً غنائية تحاكي الواقع بطريقة مبسطة.

طقوس سائدة من تراث الماضي

وشكلت المربعات البغدادية أحد الطقوس السائدة في القرن الماضي، مارسه البغداديون في محافلهم ومناسباتهم، ويمتاز بكلماته التقليدية ولحنه الثابت، وهو بمثابة قصة قصيرة تروي حالة معينة.

المربعات البغدادية.. فن صعب للغاية

وقال أحد أصحاب الفرق المعروفة بممارسة فن المربعات البغدادية، إن هذا الفن صعب للغاية، لأنه لا تصاحبه أي آلة موسيقية وترية حتى تساعد المطرب، وتابع أن «أهالي بغداد كانوا يلعبونه في كل الحفلات والحنة والزواج والطهور، ونحن نحاول الحفاظ على المربع البغدادي، وأريد تعليم أجيال قادمة».

واختتمت «القاهرة الإخبارية» تقريرها عن فن المربعات البغدادية بالتأكيد على أن «هذا الفن يُصنف كأصعب الفنون الغنائية، كونه يعتمد على صوت المؤدي، دون وجود آلات موسيقية مصاحبة».