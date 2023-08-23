علامات في اللسان تشير للإصابة بمتحور كورونا.. اعرفها

هناك نسبة كبيرة من المصابين بمتحورات كورونا، يعانون من مشاكل في اللسان والفم، تظهر بعض العلامات على اللسان، والتي تشير للإصابة بفيروس EG 5.2، ومنها وجود قرح في الغشاء المخاطي، تبقع اللسان بصبغات ملونة، بسبب سوء استخدام المضادات الحيوية، وتناولها عند الإصابة بأي مرض، دون استشارة الطبيب، ما يؤدي إلى نتائج عكسية، بحسب ما أوضحه الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصريىة للحساسية والمناعة، خلال حديثه لـ«الوطن»، لمزيد من التفاصيل اضغط على الرابط.