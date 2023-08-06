تحذيرات من السباحة قرب اللسان الخرساني في مصيف بلطيم تجنبا للغرق

حذر مجلس مدينة مصيف بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الأحد، من السباحة في المناطق القريبة من اللسان الخرساني، حيث تم رفع الرايات الحمراء في تلك المناطق على طول شواطئ المصيف الـ 6، وذلك تجنبا لغرق المصطافين نتيجة ارتفاع الأمواج.

رفع الرايات الحمراء بمنطقة اللسان

وأكد محمود الخطيب، مدير عام العلاقات العامة والإعلام بمصيف بلطيم، لـ«الوطن»، أن سلامة وأمان جميع المصطافين أمر هام بالنسبة لنا، ولذلك تم رفع الرايات الحمراء بمناطق امتداد اللسان الخرساني في مصيف بلطيم، حفاظا على أرواح المواطنين من أي ضرر قد يحدث نتيجة النزول والاستحمام في تلك المنطقة.

زحام شديد لليوم الثاني على التوالي

وأوضح «محمود»، أن مصيف بلطيم اليوم يشهد زحاما شديدًا لليوم الثاني على التوالي، وذلك هربا من الحر الشديد والذي يضرب البلاد اليوم، ومن بينها محافظة كفر الشيخ، وبلغت نسبة إشغالات المصيف 100% لليوم الثاني على التوالي.