«اللسان» أشهر مناطق الجذب السياحي برأس البر.. البحر والنيل في مكان واحد

مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، يبحث المواطنون عن أماكن الفسح والخروجات لقضاء إجازة العيد، خاصة في المناطق الساحلية هربا من درجات الحرارة المرتفعة في فصل الصيف، ومن بينها رأس البر بمحافظة دمياط

عيد الأضحى في رأس البر

وقال علي منصور، رئيس شعبة السياحة في دمياط، لـ«الوطن»، إن موقع رأس البر الجغرافي ميزها عن باقي المدن الساحلية في العالم، نظرا لالتقاء نهر النيل بالبحر المتوسط في منظر خلاب في منطقة اللسان، والتي أصبحت مقصدا لكل الزوار والمصطافين.

«اللسان» نقطة التقاء البحر والنيل

وأضاف وليد الشهاوي، رئيس الوحدة المحلية لمدينة رأس البر، لـ«الوطن»، أن منطقة اللسان من أكثر الأماكن التي تشهد إقبالا كبيرا من المواطنين من جميع دول العالم لمشاهدة نقطة التقاء النيل والبحر وخاصة وقت الغروب، كما يقوم الزائرون بممارسة الصيد في تلك المنطقة.

وتستعد الوحدة المحلية لاستقبال الزائرين في عيد الأضحى المبارك، حيث تم تكثيف حملات النظافة بالشواطئ وشارع النيل، كما يتم باستمرار شن حملات تموينية على الأسواق ومنافذ البيع للتأكد من توافر المواد الغذائية و للرقابة على الأسعار.

إقبال كبير من المواطنين

وتابع «الشهاوي»، أن رأس البر شهدت الأيام القليلة الماضية إقبالا كبيرا من المواطنين، ومن المتوقع زيادة الزائرين خلال إجازة عيد الأضحى وبعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة.

وأشار إلى أنه من أكثر الأماكن إقبالا الشواطئ العامة والمجانية وشارع النيل، حيث المطاعم والمحلات والرحلات النيلية والملاهي ومنطقة الجربي وشاطئ النخيل أيضا، كما يقدم السيرك حفلاته التي يعشقها الجميع، خاصة رحلات اليوم الواحد.