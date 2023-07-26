تحذير للمصطافين من اعتلاء اللسان الخرساني في مصيف بلطيم

حذر محمود الخطيب، مدير عام العلاقات العامة والإعلام في مصيف بلطيم بمحافظة كفر الشيخ المصطافين من اعتلاء اللسان الخرساني وهو حاجز لصد تيارات الماء على شواطئ مصيف بلطيم، إذ يعرض حياة الأشخاص للخطر والموت المحقق.

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن»، أننا نوجه المصطافين في مصيف بلطيم، بضرورة عدم فعل مثل هذه الأشياء، وهي كالتالي:

- اعتلاء بعض المصطافين اللسان الخرساني بغرض التقاط صور تذكارية، ما ينتج عن ذلك السقوط بين الكتل الخرسانية.

- الدخول لمسافات كبيرة في عمق مياه البحر الأبيض المتوسط وعدم أتباع تعليمات المنفذين البحرين.

- منع الاستحمام أمام اللسان الخرساني حتى لا تدفعك الأمواج بتلك الكتل الخرسانية.