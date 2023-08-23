غموض مصير بريجوجين.. من هو أبرز المرشحين لقيادة مجموعة فاجنر؟

وسط حالة الغموض التي تحيط بمصير قائد مجموعة فاجنر الروسية، يفجيني بريجوجين، بعد تحطم طائرة خاصة في شمال العاصمة موسكو، وأنباء عن أن اسم قائد المجموعة العسكرية الخاصة كان ضمن 10 أشخاص على متن الطائرة، لقوا مصرعهم جميعاً، تُثار تساؤلات عن الخليفة المحتمل لقيادة مجموعة فاجنر.

من هو المرشح لخلافة قائد مجموعة فاجنر؟

وبحسب تقارير روسية، فإن الطائرة تحطمت أثناء رحلتها من موسكو إلى سان بطرسبرج، وأكدت وزارة الطوارئ الروسية أن جميع الأشخاص على متن الطائرة، بما في ذلك 3 من أفراد الطاقم، لقوا مصرعهم في هذا الحادث، فيما يتساءل كثيرون عن المرشح لخلافة قائد مجموعة فاجنر.

خلال الأزمة السابقة بين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ومجموعة فاجنر، بقيادة بريجوجين، تم تقديم مقترح لمقاتلي المجموعة العسكرية الخاصة بإتاحة الفرصة لهم مرة أخرى فى القتال، ولكن بشرط أن يتولى الجنرال البارز في المجموعة، أندرية تروشيف، المعروف باسم «سيدوي»، أو «الأشيب»، بحسب ما ذكرته صحيفة «كوميرسانت» الروسية.

واقتراح بوتين على المجموعة العديد من الخيارات، لمواصلة القتال، منها تولى قائد كبير من المجموعة، اسمه الحركي «سيدوي»، قيادة فاجنر.

أبرز المعلومات عن أندرية تروشيف «سيدوي»

وفى التقرير التالي تستعرض «الوطن» أهم المعلومات عن أندرية تروشيف، المعروف باسم «سيدوي» ومنها:

- سيدوي هو الاسم الحركي للقائد البارز في مجموعة فاجنر، أندريه تروشيف، ويعني سيدوي باللغة الروسية الشعر الرمادي.

- تروشيف هو قائد بارز في مجموعة فاجنر، شارك في العديد من الحروب التي خاضتها روسيا.

- ينحدر تروشيف من مدينة سان بطرسبرج، وهي مسقط رأس الرئيس بوتين، وتم التقاط العديد من الصور له برفقة بوتين.

- ولد تروشيف ولد في الخامس من أبريل 1953 في سان بطرسبرج، وفقاً للمصادر الروسية.

- في وثيقة صادرة عام 2021، وصف الاتحاد الأوروبي تروشيف بأنه المدير التنفيذي لمجموعة فاجنر، وأحد الأعضاء المؤسسين للمجموعة.