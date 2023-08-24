إشادات بالبرومو الرسمي لفيلم أولاد حريم كريم: هيكسر الدنيا

إشادات عديدة نالها الاعلان الرسمي لفيلم «أولاد حريم كريم» والذي طرحته الشركة المنتجة، بالأمس، وغلب عليه الطابع الكوميدي، ومن المقرر طرحه بجميع دور العرض يوم الأربعاء المقبل 30 أغسطس الجاري.

مصطفى قمر ينشر البرومو الرسمي للفيلم

ونشر الفنان مصطفى قمر عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، البرومو الرسمي لفيلم أولاد حريم كريم وعلق علية قائلًا: أولاد حريم كريم 8-30 في جميع دور العرض.

لتنهال عليه تعليقات الجمهور، حيث قال أحد مستخدمي إنستجرام: «باين عليه جميل جدا وحبيت أنكم عرفتوا ازاي تعملوا قصة حلوة للجزء الثاني مستنين»، وعلق آخر: «الإعلان يجنن يا رب نشوفه بأسرع وقت»، وقال تعليق آخر: «روعة هيكسر الدنيا»، وقال آخر: «اتفرجت على الإعلان كتير كل مرة بضحك على حاجة مختلفة سعيد جدا».

فيلم أولاد حريم كريم

فيلم «أولاد حريم كريم» بطولة مصطفى قمر، داليا البحيري، بسمة، علا غانم، خالد سرحان، وعمرو عبد الجليل وبشرى، بالإضافة إلى مجموعة من النجوم الشباب منهم تيام مصطفى قمر، رنا رئيس، وهنا داود، يوسف عمر، كريم كريم ، وتأليف زينب عزيز وإخراج علي إدريس.