داليا البحيري تطرح البوستر الرسمي لفيلم «أولاد حريم كريم» وتشكر صناعه

شاركت الفنانة داليا البحيري، عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، جمهورها البوستر الرسمي لفيلم أولاد حريم كريم، موجهة الشكر لصناع عمل الفيلم.

ونشرت داليا البحيري البوستر الرسمي وعلقت عليه قائلة: البوستر الرسمي لفيلم أولاد حريم كريم بجميع دور العرض ابتداء من 8-30.. التوفيق من عندك يارب شكرا لكل صناع الفيلم، شكرا المخرج الكبيرعلي إدريس.. شكرا السيناريست المتفردة زينب عزيز شكرا الشركة المنتجة، شكرا كل زمايلي.. قوة هذا الفيلم هو حبنا واحترامنا لبعض ولفننا ما شاء الله لا قوة إلا بالله.

أبطال فيلم أولاد حريم كريم

ويضم فيلم أولاد حريم كريم عددا كبيرا من نجوم الفن بجانب مصطفى قمر، أبرزهم داليا البحيري، وبسمة، وعلا غانم، وخالد سرحان، وعمرو عبدالجليل، وبشرى ومن جيل الشباب يشارك: تيام مصطفى قمر، ورنا رئيس وهنا داوود، تأليف زينب عزيز وإخراج علي إدريس.