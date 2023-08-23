«في قلبي ليه قافشين».. الكوميديا تسيطر على إعلان فيلم «أولاد حريم كريم»

طرحت الشركة المنتجة لفيلم «أولاد حريم كريم» الإعلان الرسمي له وسيطرت الكوميديا على معظم مشاهده، ومن المقرر طرحه بجميع دور العرض يوم الأربعاء المقبل 30 أغسطس الجاري، وقدم مصطفى قمر خلال الإعلان أغنية جديدة قال خلالها: «فين أخركم فين وفي قلبي ليه قافشين».

وفيلم «أولاد حريم كريم» بطولة مصطفى قمر، داليا البحيري، بسمة، علا غانم، خالد سرحان، وعمرو عبد الجليل وبشرى، بالإضافة إلى مجموعة من النجوم الشباب منهم تيام مصطفى قمر، رنا رئيس، وهنا داود، يوسف عمر، كريم كريم ، وتأليف زينب عزيز واخراج علي إدريس، ومن إنتاج شركة انتلجنت (iproductions) وتوزيع خارجي روتانا.

فيلم «أولاد حريم كريم» يعد استكمالا لنجاح فيلم «حريم كريم» والذي عرض منذ 18 عامًا وتحديدا في عام 2005 ودارت أحداثه حول زوجين يتم الطلاق بينهما بسبب سوء تفاهم جرى بينهما، فيحاول الزوج أن يعمل على مصالحة زوجته بشتى الطرق عن طريق الاتصال بزميلاته القدامى أثناء الجامعة.

ويستعد فريق عمل الفيلم لتقديم عدد من المفاجآت للجمهور خلال الفترة المقبلة تزامنا مع طرح الفيلم بالسينمات.