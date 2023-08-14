طرح البرومو الرسمي لفيلم «أولاد حريم كريم».. «فيديو» 

طرحت الشركة المنتجة لفيلم «أولاد حريم كريم»، البرومو الرسمي للفيلم، تمهيدًا لطرحه بجميع دور العرض يوم 30 أغسطس الجاري.

وفيلم «أولاد حريم كريم» من بطولة مصطفى قمر، وداليا البحيري، وبسمة، وعلا غانم، وخالد سرحان، ومع نجوم «أولاد حريم كريم» عمرو عبد الجليل، وبشرى، بالإضافة إلى مجموعة من النجوم الشباب، منهم تيام مصطفى قمر، ورنا رئيس، وهنا داود، يوسف عمر، كريم كريم ، وهو من تأليف زينب عزيز، وإخراج علي إدريس، ومن إنتاج شركة أنتلجنت (iproductions) وتوزيع خارجي روتانا.

قصة فيلم «حريم كريم»

فيلم «أولاد حريم كريم» يعد استكمالا لنجاح فيلم «حريم كريم»، الذي عُرض منذ 18 عامًا، وتحديدا في عام 2005، ودارت أحداثه حول زوجين يتم الطلاق بينهما بسبب سوء تفاهم، ويحاول الزوج (مصطفى قمر) مصالحة زوجته من خلال الاستعانة بزميلاته القدامى أثناء الجامعة، لكنه يتعرض لمواقف كثيرة.

واحتفل مؤخرا كل نجوم الفيلم، بعد الانتهاء من تصويره، على أنغام أغنية «لسه حبايب» للنجم مصطفى قمر، وسط جو مليء بالبهجة والسعادة.