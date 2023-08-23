هيئة الطيران المدني الروسية تنشر أسماء قتلى الطائرة منهم قائد فاجنر

أصدرت هيئة الطيران المدني الروسية، بياناً قبل قليل، أعلنت فيه تواجد مؤسس مجموعة فاجنر، يفجيني بريجوجين، والرجل الثاني في المجموعة، دميتري أوتكين، على متن الطائرة الخاصة، التي تحطمت في مقاطعة «تفير»، شمال العاصمة موسكو، في وقت سابق اليوم الأربعاء.

أسماء القتلى

وبحسب موقع «روسيا اليوم»، نشرت الهيئة قائمة بأسماء ركاب الطائرة الخاصة: «بريجوجين يفجيني، وبروبوستين سيرجي، وماكاريان يفجيني، وتوتمين ألكسندر، وتشيكالوف فاليري، وأوتكين دميتري، وماتوسيف نيكولاي».

أما أعضاء الطاقم فهم «ليفشين أليكسي القائد، وكريموف رستم مساعد الطيار، وراسبوبوفا كريستينا مضيفة طيران».