«سنجعل روسيا أقوى».. ماذا قال قائد فاجنر قبل ساعات من تحطم طائرته؟

مرتدياً زيه المموه الذي يشبه الزي الرسمي للجيش الروسي، واقفاً في منطقة صحراوية، وعلى مسافة بعيدة شاحنة صغيرة خلفه على متنها عدد من المسلحين، هكذا ظهر قائد مجموعة فاجنر، يفجيني بريجوجين، قبل ساعات من إعلان تحطم طائرته الخاصة شمال موسكو، ليعلن أن مجموعته ستجعل روسيا أقوى بين كل القارات.

غموض مصير قائد فاجنر

ويحيط الغموض بمصير قائد المجموعة شبه العسكرية «فاجنر»، الذي قاد مؤخراً تمرداً مسلحاً ضد الجيش الروسي، وأعلن سيطرته على مدينة في جنوب روسيا وتقدمه مجموعته العسكرية صوب موسكو، حيث أكد القائد الذي يرجح أن يكون بين قتلى تحطم طائرة روسية خاصة، إن تواصل مهامها في أفريقيا من أجل ما أسماه بـ«العدالة»، وفق ما نشرته وكلاة أنباء «رويترز»، التي نقلت فيديو لفاجنر، بثه عبر تطبيق «تيليجرام».

تحطم طائرة قائد فاجنر

وقال بريجوجين، في الفيديو، إن مجموعته ستجعل روسيا أكثر حرية وستجلب العدالة والسعادة لشعوب إفريقيا، وستخلق في الوقت نفسه كوابيس لأنظمة متطرفة مثل داعش.

وأفادت وسائل إعلام روسية، بأن قائد فاجنر كان ضمن 10 أشخاص لقوا مصرعهم في تحطم طائرة خاصة في مقاطعة تفير الروسية، وقالت سلطة الطيران المدني الروسية أن اسم مؤسس مجموعة فاجنر كان بين قائمة الركاب، حيث سقطت الطائرة خلال توجهها من موسكو إلى سان بطرسبورج، بحسب ما أعلنته هيئة الطيران المدني الروسية.

وذكر بيان المكتب الصحفي لهيئة الطيران المدني الروسية أن يفجيني بريجوجين كان على متن الطائرة التي تحطمت، لكن لم يتم الإعلان عن مصرعه رسمياً.