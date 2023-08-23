اختيار أشرف سالمان رئيسا لمجلس إدارة أول اتحاد للأوراق المالية

عقد مجلس إدارة اتحاد الأوراق المالية اليوم الأربعاء أولى جلساته، وذلك عقب الإعلان عن نتائج انتخابات أعضاء مجلس الإدارة، حيث تم اختيار أشرف سالمان، عضو مجلس إدارة شركة أوراسكوم القابضة وهو الفائز بمقعد الشركات القابضة من ذوي الخبرة، في منصب رئيس مجلس إدارة أول اتحاد مصري للأوراق المالية.

اكتمال النصاب القانوني

وكانت الجمعية العامة للاتحاد المصرى لشركات الأوراق المالية انعقدت اليوم الأربعاء، وذلك بعد اكتمال النصاب القانوني من خلال حضور ممثلي عدد 155 شركة من عدد 231 شركة، ووصلت نسبة الحضور إلى 67%.

نتائج انتخابات أعضاء مجلس الإدارة

وأسفرت نتائج انتخابات أول مجلس إدارة لاتحاد الأوراق المالية 2023 - 2026، فوز الأسماء التالية:

- فاز بالمقاعد الثلاثة لشركات الوساطة المالية، كل من رانيا الجندى العضو المنتدب لشركة أكيو من لتداول الأوراق المالية، ومعتز عشماوى العضو المنتدب لشركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، وأسامة جمال العضو المنتدب لشركة نعيم لتداول الأوراق المالية،

- وفاز بمقعدى الشركات القابضة، كل من أحمد مروان العضو المنتدب لشركة سيجما كابيتال لتداول الأوراق المالية، ومحمد عياد العضو المنتدب لشركة برايم القابضة للاستثمارات.

- وفاز بمقعد المستقلين من ذوى الخبرة ممثلاً عن الصناديق وشركات الاستشارات، محمد كمال، عضو مجلس إدارة شركة إيليت للاستشارات.

- وفاز ممثلاً عن ذوى الخبرة من الشركات القابضة، أشرف سالمان وزير الاستثمار السابق وعضو مجلس إدارة شركة أوراسكوم القابضة.

- وفاز ممثلًا عن شركات السمسرة بالتزكية، محمد جاب الله عضو مجلس إدارة شركة رؤية لتداول الأوراق المالية.

- كما فاز بمقاعد شركات إدارة الأصول والمحافظ الثلاثة بالتزكية، كل من عمرو أبوالعينين، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة سى أى مانجمنت، وراندا حامد، العضو المنتدب لشركة عكاظ لإدارة المحافظ، وياسر عمارة، رئيس مجلس الإدارة بشركة إيجل للاستشارات المالية.

- وفاز بمقاعد أمناء الحفظ وشركات الإيداع والمقاصة، كل من أحمد إكرام عضو مجلس إدارة البنك المصري الخليجي، وياسر زعزع ممثل شركة مصر للمقاصة.