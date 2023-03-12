تقرير: إصدار الأوراق المالية يسجل 358.3 مليار جنيه خلال عام 2022

أظهر تقرير الهيئة العامة للرقابة المالية، ارتفاع قيمة إصدارات الأوراق المالية «الأسهم والسندات والصكوك» إلى 358.3 مليار جنيه خلال عام 2022، مقارنة بـ316.6 مليار جنيه خلال عام 2021، بمعدل نمو بلغ 13.2%.

إصدار سندات توريق للتدفقات المالية

وكشف التقرير، أن عام 2022 شهد أول إصدار سندات توريق للتدفقات المالية المستقبلية؛ حيث وافقت الهيئة على إصدار شركة المجموعة المالية للتوريق أول برنامج متعدد الإصدارات لسندات توريق التدفقات النقدية المستقبلية بمبلغ 2 مليار جنيه لمدة 3 سنوات والإصدار الأول من برنامج سندات توريق لصالح شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية (الشركة المحيلة)، بمبلغ 800 مليون جنيه مصري.

رأس المال السوقي للأسهم المقيدة

وعلى جانب آخر، ارتفع رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالسوق الرئيسي للبورصة بنسبة 27% خلال هذا العام، حيث بلغ 961.2 مليار جنيه في نهاية عام 2022، مقابل 756.6 مليار جنيه في نهاية عام 2021.

مؤشرات البورصة المصرية

كانت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعًا ملحوظًا خلال عام 2022، حيث بلغ المؤشر الرئيسي EGX30 نحو 14.598.53 نقطة (في إغلاق عام 2022) بمعدل ارتفاع بلغ 22.2% عن العام السابق، في حين بلغ معدل الارتفاع في مؤشري كلا من EGX70 EWI وEGX100 EWI خلال هذا العام 27.3% لكل منهما.